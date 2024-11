Isaechia.it - Verissimo, Gemma Galgani racconta euforica la frequentazione col cavaliere Fabio: “ Era dai tempi di Giorgio che…”

Ospite della puntata odierna disi èta a cuore aperto.Dapprima ha avuto modo di toccare argomenti delicati per lei, come l’amore per la sua mamma e il legame con le sue sorelle, fino a giungere al suo percorso a Uomini e Donne.Il suo è stato senz’altro segnato da gioie e dolori, ma non si è mai sottratta dal mettersi in gioco (di recente anche con le mani).hato di essere nel vivo di un periodo molto felice dal punto di vista amoroso. Ha infatti intrapreso una conoscenza conCannone, un nuovodel Trono Over che ha sceso le scale per lei.Dopo anni di delusioni, lasembra convinta di aver ritrovato la tanto bramata serenità:Da tempo di tempo non mi batteva il cuore così forte, daidi(Manetti, ndr). Però ho mantenuto sempre l’entusiasmo e il desiderio di continuare a credere che ci sarebbero potute essere delle sorprese.