Trump la telefonata a Putin subito dopo l' elezione | Stop escalation

Aveva promesso di far finire le guerre Donald. E ha iniziatoa lavorare al dossier Russia. Il presidente eletto e Vladimirsi sono sentiti al telefono giovedì scorso, rivela il «Washington Post», citando diverse fonti al corrente del primo contatto telefonico avvenutol'del candidato repubblicano il 5 novembre. Nel corso della conversazione, avvenuta mentresi trovava nel suo resort a Mar-a-lago, il presidente eletto ha consigliato adi «non intensificare la guerra in Ucraina, ricordandogli la consistente presenza militare americana in Europa». I due leader hanno discusso dell'obiettivo della pace nel continente europeo eha espresso l'interesse a tenere colloqui ulteriori discutere «risoluzione della guerra in Ucraina in tempi brevi», hanno detto le fonti al quotidiano americano.