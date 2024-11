Thesocialpost.it - Tremendo incidente stradale: lo schianto e le vittime

Un gravesi è verificato intorno alle 11:00 di oggi, domenica 10 novembre, a Meledo di Sarego, in provincia di Vicenza, lungo la strada provinciale 500. Nello scontro frontale tra una Mercedes Station Wagon e una Volkswagen Scirocco, un giovane di 24 anni, residente a Lonigo, ha perso la vita.Tre feriti, uno in condizioni criticheNell’sono rimaste ferite altre tre persone. Un altro ventenne, passeggero della Volkswagen, è stato trasportato in ospedale in codice rosso e versa in condizioni gravissime. Le altre due persone ferite, entrambe donne, viaggiavano sulla Mercedes: una di esse, novantenne, è stata ricoverata, ma non sarebbe in pericolo di vita.Dinamica dell’in fase di accertamentoSecondo i primi rilievi effettuati dalla polizia locale, la Volkswagen Scirocco si sarebbe messa di traverso sulla carreggiata, causando lo scontro frontale con la Mercedes.