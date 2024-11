Thesocialpost.it - Tortoreto, 12enne cade dal balcone: dichiarato morto dopo tre giorni di coma

Teramo, 9 novembre – È stata dichiarata la morte cerebrale del bambino di 12 anni caduto dal quarto piano di un palazzo a, nel teramano, dove viveva con i genitori. L’accertamento della morte è avvenuto oggi, a tredall’incidente che ha gettato la comunità nel dolore.Il tragico incidente è avvenuto mentre il ragazzo si trovava in casa con la madre, che, allarmata da un forte tonfo, si è subito precipitata per soccorrerlo. Ilè stato trovato in gravi condizioni, ma ancora in vita, ed è stato soccorso inizialmente dai condomini e, poco, dal personale del 118. Trasportato d’urgenza all’ospedale Mazzini di Teramo e ricoverato in Rianimazione, ha lottato percontro lesioni troppo gravi per consentirgli di sopravvivere.I genitori, in un atto di estrema generosità, hanno acconsentito alla donazione degli organi del figlio, una scelta resa ancora più significativa dal ricordo della sensibilità e disponibilità del giovane verso gli altri.