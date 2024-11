Lanazione.it - Topi, scuola di Caranna resta chiusa. Ordinanza prorogata fino al 18

Lad’infanzia dinon riaprirà prima di lunedì 18 per poter effettuare un’ulteriore opera di disinfestazione dopo il rinvenimento di escrementi di topo. Vienequindi di una settimana l’del sindaco, ma intanto i bimbi, dirottati alle Giorgini e alle Carducci, potranno avere il servizio mensa. Dal sopralluogo effettuato ieri mattina dal dottor Franco Barghini dirigente dell’unità operativa igiene e sanità pubblica zona Versilia della Asl Toscana Nord Ovest, dopo idonea derattizzazione e monitoraggio della infestazione murina da parte degli uffici comunali preposti, è emerso che l’indagine per la ricerca di infestanti murini non ha rilevato alcun infestante catturato con trappole ad hoc o presenza di tracce che possano far ritenere ancora presentidel genere Mus Musculus.