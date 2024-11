Sinner-De Minaur oggi in chiaro in tv | orario canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2024

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Jannikse la vedràcontro Alex Denel primo match di round robin delle ATPdi. Dopo una lunga attesa, il numero uno al mondo torna a giocare davanti al pubblico italiano e lo fa da grande favorito per lein programma nel capoluogo piemontese. Previsto un sold out per il debutto di Jannik, che nella serata di domenica sfida l’australiano Alex De, già più volte sconfitto dal campione di Sesto Pusteria nel corso della sua carriera. Importante partire con il piede giusto in un torneo comunque mai scontato e che vede la presenza dei migliori giocatori al mondo.SEGUI LATESTUALE DEL MATCHI GIRONI DI SINGOLARE E DOPPIOMONTEPREMI ATPSINGOLAREMONTEPREMI ATPDOPPIOREGOLAMENTO ATPCALENDARIO E COPERTURA TVLE PARTITE E GLI ORARI GIORNO PER GIORNOTELECRONISTI SU SKY E RAIPROGRAMMA ATPSULLA RAIe Descenderanno in campo domenica 10 novembre alle 20:30.