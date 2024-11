Genovatoday.it - Schianto in via Lagustena, centauro gravissimo al San Martino

Leggi l'articolo completo su Genovatoday.it

in moto questo pomeriggio alle 18 in via, dove due moto si sono per cause ancora in via di accertamento.I due centauri sono rimasti feriti, uno è stato trasportato in codice giallo al San, l'altro ha avuto la peggio, è stato soccorso dall'automedica Golf 1 del 118 e.