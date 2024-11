Ilrestodelcarlino.it - Per la diocesi un magro bilancio. Ricavi dalle questue in picchiata

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Operazione trasparenza della curia che ha diffuso sulle colonne del settimanale diocesano le cifre salienti relative a costi edelconsuntivo del 2023. Spulciandolo emerge che fondamentali per il sostentamento sono i fondi dell’8 per mille, vale a dire quelli che derivanoscelte dei contribuenti al momento della presentazione della denuncia dei redditi. Quelli per culto e pastorale, carità, beni culturali e nuova edilizia sono stati interamente assegnati, per un importo complessivo superiore a un milione e 400mila euro. Nel 2023 la parte più rilevante è stata destinata al culto e alla pastorale (quota di 537mila euro), mentre 306mila euro di fondi Cei sono stati assegnati per ristrutturazioni di beni immobili. I contributi dalla Cei più iportano a un ammontare di 1.