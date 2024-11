.com - Per i single costo della vita quasi doppio, ecco perché: dati e analisi

(Adnkronos) – In Italia, ben 8,8 milioni di persone vivono sole e si trovano ad affrontare un(+80%) rispetto a quello per ciascun membro di una famiglia media di tre persone. Il dato emerge da un’Coldiretti suIstat, diffusa alla vigilia del’s Day, la giornata internazionale dedicata aiche si celebra domani, 11 novembre. La ricorrenza, nata in Cina e ormai diffusa in tutto il mondo, è simbolicamente fissata proprio l’11/11, dove l’1 rappresenta il cuore solitario. “Il gap economico – rileva Coldiretti – si riscontra praticamente in tutti i settori. La spesa media per alimentari e bevande di unè di 337 euro al mese, il 53% superiore a quella media di ogni componente di una famiglia tipo di 3 persone che è di 220 euro. I motivimaggiore incidenzaspesa a tavola sono certamente da ricercare nella necessità di acquistare spesso maggiori quantità di cibo per la mancanza di formati adeguati che comunque anche quando sono disponibili risultano molto più cari di quelli tradizionali.