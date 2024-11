Inter-news.it - Orsi avvisa l’Inter: «Conte proverà a imbrigliare Inzaghi in tre modi»

In vista di Inter-Napoli si è espresso l’ex giocatore e oggi opinionista Nando. Le sue parole in merito alla strategia dicontro.PIANO – Stasera Inter-Napoli, scontro diretto per la vetta della classifica di Serie A. Le parole, a tal proposito, di Nandodagli studi di Sky Sport 24. Il suo pensiero sulla possibile strategia di Antonio: «Devi interrompere le fonti di gioco ale per farlo bisogna prendere Calhanoglu, deve fare quello McTominay. Cosìha lavorato per, inoltre cercherà di arginare le fasce dele assecondare più Lukaku. Deve lavorare su questo tipo di situazioni, cercare di mettere l’attaccante belga, fisicamente straripante, più propenso ad agire verso la porta e meno di spalle. Secondo me,questa settimana ha lavorato su questi tre presupposti».