lunghe spiagge orlate da pinete siti etruschi antichi e fascinosi borghi tra campagna e mare un itinerario nella terra dei butteri

Scopri la magia della Maremma, un angolo autentico di Toscana dove natura, storia e tradizioni si intrecciano in un mosaico affascinante. Tra spiagge incontaminate, siti etruschi e borghi incantati, ogni passo rivela un tesoro nascosto, un sorriso genuino e un ritmo di vita che rigenera l’anima. In questa terra nessuno si è montato... lasciati sorprendere dalla sua autenticità e scopri il vero cuore della Toscana.

P er alcuni è uno stato dell'anima per altri uno stile di vita, ma per tutti, la Maremma, cuore selvaggio della Toscana, è un'oasi di tranquillità , ideale per vacanze attive nella natura. Da un lato il mare con lunghe spiagge e calette poco conosciute, dall'altra colline, filari di vite, uliveti, paesi storici e antichi casali restaurati a regola d'arte. In questa terra nessuno si è montato la testa, nonostante le frequentazioni blasonate. Così rimane la meta ideale per giri in auto, escursioni in bici e scorribande in moto, inframezzate magari da soste golose a base di prodotti del territorio e buoni vini.