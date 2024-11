Ilfattoquotidiano.it - Netanyahu: “Ho parlato tre volte con Trump negli ultimi giorni, la vediamo allo stesso modo sulla minaccia iraniana”

Benjaminha detto di aver“trecon Donald. “Sono state conversazioni belle e molto importanti. Colloqui volti a rafforzare ulteriormente la forte alleanza tra Israele e Stati Uniti. Lain tutti i suoi aspetti e sul pericolo che rappresenta. Eanche le grandi opportunità davanti a Israele, nell’espansione della pace e in altri campi”, ha spiegato il primo ministro israeliano in un video pubblicato dal suo ufficio, come riporta il Times of Israel.ha commentato anche i fatti di Amsterdam. “Non permetteremo mai che gli orrori della storia si ripetano. Non ci arrenderemo mai, né all’antisemitismo né al terrorismo. Continueremo a difendere il nostro Paese e i nostri cittadini dovunque, di fronte a qualsiasi, in particolare quella”, ha detto nel video.