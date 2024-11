Manovra documento Svimez | Al Sud 53 miliardi in meno nel 2025-27

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

“Complessivamente, nel triennio-2027, le risorse destinate a misure specifiche per il Mezzogiorno dovrebbero ridursi di 5,3di euro”. Lo afferma lo, Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, nella Memoria sulladepositata alla Camera. Ilcalcola gli effetti finanziari nel triennio delle misure specifiche per il Mezzogiorno contenute in(abrogazione di decontribuzione Sud, Fondo interventi per il Mezzogiorno, credito di imposta Zes Unica e sgravio contributivo neo-assunti Zes Unica): 1,78innel, -2,92nel 2026 e -625 milioni nel 2026. L'articolo: Al Sud 5,3innel-27 proviene da Ildenaro.it.