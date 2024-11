Anteprima24.it - Malore per un’anziana sola in casa, intervengono i vigili del fuoco

Tempo di lettura: < 1 minutoPaura questa mattina a Sapri, nel Salernitano, dovedi 87 anni, che viveva da, è stata trovata priva di sensi nella sua abitazione. A far scattare l’allarme un familiare della donna preoccupato perché l’anziana non rispondeva né al telefono né al campanello. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della locale stazione, impossibilitati però ad entrare nell’appartamento. I militari hanno così chiesto l’intervento deidelche, dopo aver forzato la porta, sono entrati ined hanno trovato l’anziano riversa per terra priva di sensi. I sanitari hanno poi trasportato la 87enne presso l’ospedale dell’Immacolata di Sapri dove è ricoverata in gravi condizioni.L'articoloperindelproviene da Anteprima24.