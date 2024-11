Lanazione.it - Le sfide del turismo

Firenze, 10 novembre 2024 – Quante contrapposizioni, spesso prima di tutto ideologiche, stanno esplodendo nel settore delanche di casa nostra. Una delle principali fonti di ricchezza della Toscana dimostra in vari ambiti di stare attraversando una fase di cambiamento strutturale che porta con sémolto difficili da governare ma che meritano di essere affrontate con chiarezza di intenti e coraggio. In questi giorni di acceso dibattito in vista del G7 dedicato ala Firenze della prossima settimana– a partire dal garantire la sostenibilità turistica con il proliferare degli Airbnb nelle città d’arte – vale la pena di ricordare quanto il settore valga in termini di ricchezza per la Toscana. Attiva – dicono gli ultimi dati 2023 elaborati dall’Irpet il 13,5% del Pil regionale.