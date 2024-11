Lanazione.it - "L’acqua deve restare pubblica". Vaiano dice no al socio privato

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

. E’ quanto emerso dal consiglio comunale diche ha approvato, nella seduta di venerdì sera, la mozione per sospendere la gara per individuare ilper la gestione del Servizio idrico integrato dell’Ato 3. La mozione era indirizzata all’Autorità idrica toscana. L’atto è passato con il voto favorevole della maggioranza e il voto contrario dei gruppi di minoranza. La maggioranza ha proposto l’avvio di "una discussionesul ruolo dei Comuni, dei servizi pubblici, dei beni comuni e della democrazia di prossimità in Regione Toscana, a partire dal". La mozione è stata presentata dal capogruppo Gabriele Di Vita per il gruppo di maggioranza "Cambiare Insieme per". "La mozione ribadisce l’importanza dele afferma che le decisioni sulla gestione del servizio idrico integrato devono tener conto che i nuovi consigli comunali entrati in carica lo scorso giugno non si sono mai espressi - sottolinea la sindaca Francesca Vivarelli – e le decisioni prese dai sindaci tra il luglio 2023 a maggio 2024 delle passate amministrazioni, sono espressione di una fase superata dalle ultime elezioni, che hanno visto rinnovate quasi il 70% delle amministrazioni dei Comuni toscani, tanto che in questi giorni il dibattito sui servizi pubblici locali è tornato al centro della discussione politica regionale".