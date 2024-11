Lanazione.it - L’accenno di cubismo nel drappellone di Ermini

Anno 1966: vent’anni di Repubblica Italiana. Anche il Palio dedica all’evento la carriera di luglio. Incaricato di realizzare ilè Celso Mireno. L’opera vive con un moderno senso di sintesi il tema con linee tagliate, stilizzate, con un accennatoche offre movimento a tutta l’opera. In grande evidenza l’emblema della Repubblica: la stella, la ruota dentata, i rami di ulivo e di quercia. L’autore inserisce questo in un contesto che vive nel contrasto fra due colori, il rosso e il blu, mentre nella parte bassa, assai più senese, si uniscono gli elementi appartenenti alla festa, quali gli stemmi delle Contrade partecipanti e quelli comunali. La parte migliore risulta quella in alto, con la madonna di Provenzano, in un gioco a crescere che fonde elementi indubbiamente distanti l’uno dall’altro, dalla dedica repubblicana ai colori prettamente contradaioli.