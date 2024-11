Ilrestodelcarlino.it - "La vita è un’odissea per approdare all’amore"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Ha incantato il pubblico del teatro Storchi a Modena, ieri sera, con ‘Resisti, cuore. La nostra odissea quotidiana dai naufragi alla terraferma’. Lo scrittore Alessandro D’Avenia, nell’ambito del ‘Learning More Festival’, ha presentato lo spettacolo tratto dal suo ultimo libro, ‘Resisti, cuore’, restituendo una dimensione eroica al quotidiano, fondamentale per un’educazione di gioia e speranza. ‘Resisti cuore’: a quale battaglia? "A tutti i tradimenti cui sottoponiamo la nostra. Il cuore è da sempre la metafora del centro unificante dell’essere umano. Se non siamo tutt’uno lì, ci disintegriamo, in noi stessi e dagli altri. Pur di esistere un poco agli occhi degli altri, ricevere un po’ di amore e di riconoscimento siamo disposti a tradire la nostraautentica, fingendo di esistere, abbandonandoci a quelle che chiamo illusioni di destino, vite che non sono la nostra.