Nerdpool.it - Kevin Feige svela il futuro di Scarlet Witch nel MCU

Leggi l'articolo completo su Nerdpool.it

Sebbene siano molte le cose che i fan della Marvel vorrebbero vedere nel MCU, il ritorno di Wanda Maximoff/è in cima alla lista. Molti speravano che il personaggio sarebbe tornato nella recente serie Agatha All Along, ma non è stato così. Se non altro, la serie ha lasciato i fan con più domande sul personaggio e sul suo destino rispetto al passato, ma ora, capo dei Marvel Studios, si sta occupando dele i suoi commenti potrebbero entusiasmare i fan. In un’intervista con Omelete,non ha rivelato direttamente alcun piano specifico per Wanda, ma ha detto di essere entusiasta di scoprire “quando e comepotrà tornare”.“Abbiamo avuto Agatha All Along su Disney+ proprio ora, e quella serie è stata fantastica per noi”, ha detto. “Da allora, molte domande sono rimaste nella mente dei fan su Wanda.