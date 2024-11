Liberoquotidiano.it - Israele-Hamas, Qatar non media più per ostaggi e cessate il fuoco: ecco perché

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - Ilconferma di aver sospeso lazione trasulila Gaza e il rilascio degli. E fa sapere che "riprenderà i suoi sforzi con i partner quando le parti dimostreranno la loro volontà e serietà nel porre fine a una guerra brutale e alle sofferenze dei civili causate da condizioni umanitarie catastrofiche nella Striscia". E' quanto si legge in una dichiarazione del portavoce del ministero degli Esteri del, dopo una giornata di indiscrezioni e smentite sul ruolo di Doha e sulla chiusura degli uffici dinella capitale dell'emirato.Il, si legge nel comunicato in cui si definiscono "inaccurate" le notizie su un ritiro dallazione, "ha notificato alle parti dieci giorni fa, durante gli ultimi tentativi di raggiungere un accordo, che avrebbe sospeso i suoi sforzi dizione non fosse stata raggiunta un'intesa in quel round".