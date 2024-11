Inter-Napoli oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie A 2024 2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

si sfidanoper il primo posto in classifica a San Siro. I nerazzurri vogliono i tre punti per passare i partenopei in classifica prima della sosta. Alla squadra di Antonio Conte basta un pareggio per mantenere intatto il primato. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 20.45. La partita sarà visibile inesclusiva su DAZN o, in alternativa, sulDAZN su Sky (214) al costo di 10 euro al mese, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.in tv:SportFace.