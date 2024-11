Quotidiano.net - Integratori, Italia leader europeo

Roma, 10 novembre 2024 – Glini sono sempre più attenti alla dieta, al benessere, all’alimentazione, e negli ultimi anni, col dilagare del mercato deglia livello mondiale, si sono imposti come clienti esigenti e attenti, con addirittura l’83% di persone che, almeno una volta nella vita, ha assuntoalimentari, come si evince dai dati del Future Concept Lab 2022. I dati di New Line 2023 Stando all’elaborazione dell’Unionena Food dei dati New Line 2023, il comparto degliha raggiunto i 4,5 miliardi di euro, con un volume di vendite pari a 300mila tonnellate. L’a livello, con una quota di mercato pari al 26% del fatturato totale, davanti a Germania e Francia, che detengono rispettivamente il 19% e il 15%. Il canale di vendita preferito si conferma essere quello delle farmacie, con 3,5 miliardi di euro di valore, pari al 78% del totale, seguito dalla grande distribuzione organizzata, 7,7%, dalle parafarmacie, 7,6%, e infine dal canale dell’online, fermo al 6,9%.