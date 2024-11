Ilrestodelcarlino.it - Incidente sul lavoro, muore travolto da un trattore

San Felice (Modena), 10 novembre 2024 – Giornata nera, ieri, nella nostra provincia per gli infortuni sul. Un operaio è statoall’alba in autostrada ed ora lotta tra la vita e la morte mentre, nel tardo pomeriggio, un uomo di 76 anni è deceduto dopo essere stato investito da un. Il tragico infortunio agricolo si è verificato intorno alle 16 a San Felice sul Panaro, in via Bignardi all’interno di un’azienda agricola a conduzione familiare. La dinamica della tragedia è ora al vaglio della Medicina del, intervenuta prontamente sul posto. In base ad una prima ricostruzione, però, l’anziano, V.B., sarebbe statodal mezzo agricolo alla cui guida si trovava un’altra persona. Il conducente era intento a sganciare un attrezzo agricolo, un aratro quando, nel fare probabilmente manovra, avrebbe investito la vittima con una dinamica da chiarire.