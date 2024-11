Ilgiorno.it - Il veterano che salva cani volando

Fortunati Uneroe che ha comprato un aereo perre 1.500dall’eutanasia. Nel 2013 Paul Steklenski,dell’esercito americano, mentre si stava addestrando per prendere il brevetto di volo ha dato il benvenuto a un cane nella sua famiglia. In quel momento, non sembravano affatto cose correlate. Ma nel suo destino era scritta una missione in grado di fare la differenza. "Abbiamo adottato Tessa e non solo ha cambiato le nostre abitudini, mi ha letteralmente trasformato", confessa Paul che, una volta ottenuta la licenza di volo, si è chiesto quale fosse la vera missione della sua vita. Poi ha acquistato un aereo e ha iniziato a trasportareda rifugi con alto tasso di eutanasia nel Sud degli Stati Uniti verso luoghi dove possono avere una seconda vita: "Dovevo avere un motivo per prendere un aereo e mettermi in volo".