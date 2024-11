Bergamonews.it - Gli insostituibili momenti di sacralità

Il sole cerca di infiltrarsi dagli spazi tra le tapparelle semi-abbassate, ma poco mi importa.È altro, in questa giornata, che mi riempie di felicità.È nel momento in cui il pecorino DOP scende a posarsi suoi tuorli, amorevolmente adagiati nella scodella, che inizia il mio viaggio sensoriale. Il pepe nero è una carezza in più, un tocco d’affetto. Ho spezzato diverse amicizie, in passato, con coloro che osavano profanare questausando panna, aglio, cipolla o, peggio ancora, gli albumi.La Carbonara è un atto di fede, una liturgia che va eseguita con devozione. Oggi è quel giorno settimanale in cui, come un sacerdote devoto, mi appresto a celebrare il rito del pranzo sacro.Per l’occasione, mi sono vestito di tutto punto: sopra al completo di tweed, che riservo solo per queste celebrazioni, indosso un grembiule di seta, elegante e solenne.