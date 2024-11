Biccy.it - Giovanni sbotta dopo un attacco di Mariotto “Non offendere”, interviene Lucarelli

Serata frizzante a Ballando Con le Stelle, perchélo scontro frontale tra Selvaggiae Sonia Bruganelli e il battibecco tra Guillermoe Sara Di Vaira, c’è stata anche un’accesa discussione traPernice e uno dei giurati.l’esibizione di Pernice e Bianca Guaccero,ha commentato: “No ma fatemi capire. Pernice l’abbiamo preso. c’è venuto da Londra per portarci questi paso doble vecchi come il cucco? Posso finire di giudicare? Grazie“.Pernice non l’ha presa bene ed èto: “Puoi finire di giudicare, ma non offendendo, grazie. Giudica, ma non. Giudica, ma non insultare. Perché tu.”Pernice vs Guillermoanche Selvaggia.ha subito fatto l’offeso, dichiarando che non avrebbe detto più nulla, ma pochi istantiè tornato a provocare il ballerino: “Allora non parlo più, basta, non mi interessa più.