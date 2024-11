Lortica.it - Giorgio Vasari e l’amore proibito per Maddalena Bacci: storia di un matrimonio forzato

Nel 1548,, celebre artista e architetto aretino, convola a nozze con Nicolosina, chiamata affettuosamente “Cosina,” una ragazza appena tredicenne, forse anche più giovane, secondo alcune fonti., allora trentottenne e considerato già “maturo” per gli standard dell’epoca, non sembra aver scelto la giovane sposa per amore. Alcune fonti dell’epoca, tra cui Agostino Carracci, pittore bolognese, sostenevano chefosse interessato più alla fama e al successo che ai sentimenti romantici.La realtà è che l’unico vero amore difu per, sorella maggiore di Nicolosina. La loro relazione, tenuta segreta, avrebbe portato alla nascita di due figli, ma non sfociò mai in, poichéera già madre di un figlio di. Questa situazione creò tensioni con la famiglia, e si racconta che Francesco, padre delle due sorelle, affrontòin modo deciso, minacciando conseguenze se non avesse accettato di sposare Nicolosina.