Edoardo Leo: nel mio Otello contemporaneo la violenza dei femminicidi

Dal 14 novembre,Leo presenta al cinema un adattamento audace di, intitolato Non sono quello che sono. Ambientato nella Suburra romana dei primi anni 2000, questo film trasporta la tragedia shakespeariana in un contesto oscuro e spietato, dove, tradimenti, razzismo, maschilismo esono all'ordine del giorno. La visione di Leo non solo trasformain un racconto di brutalità contemporanea, ma lo rende anche profondamente fedele all'originale, catturando l'essenza del "male assoluto".La scintilla che ha acceso l'idea del film è stato un evento di cronaca che, a suo tempo, non ricevette grande visibilità: "La scintilla è stata un articolo di cronaca che all'epoca non stava come oggi sulle prime pagine dei giornali ma molto in fondo che parlava di uno che aveva ucciso la moglie e si era suicidato.