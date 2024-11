Donnaup.it - Crema pasticcera sbrigativa: la ricetta semplice e veloce, quella della nonna!

Leggi l'articolo completo su Donnaup.it

La, lo sapete meglio di me, è perfetta per guarnire dolci come il pan di Spagna, le crostate i bignè, ma è una vera delizia anche tale e quale, come dessert al cucchiaio.È uno dei capisaldicucina internazionale: pochi ingredienti, tutti sani, genuini e nutrienti, e tanto, tanto, tanto gusto.Lada gran pasticceria, è più lunga e con tanti piccoli accorgimenti, ma se ne vogliamo unaquesta ègiusta, non c’è da riscaldare il latte, ne da montare le uova. E’ facilissima e ottima per guarnire, ma anche per dolci al cucchiaio come la mattonella, ed è proprio dalriomiache viene questasemplicissima!Ma andiamo al dunque e vi mostro come faccio quando vado di fretta.: ingredienti e preparazionePer questaprocuratevi:3 tuorli25 grammi di farina250 ml di latteuna bustina di vanillina50 grammi di zuccheroIn una bricco versiamo il latte e la bustina di vanillina, giriamo per bene e teniamo un attimo da parte.