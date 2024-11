Anteprima24.it - Continua l’incubo furti, due colpi tentati uno riuscito: svaligiato un atelier a San Nicola Manfredi

Tempo di lettura: < 1 minutoUn furto consumato e duenella notte scorsa denunciati agli uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri.A San, furto all’interno di un negozio in contrada Bosco Perrotta. Almeno 11 persone approfittando di una porta difettosa sono entrati all’interno del locale, rubando 500 euro in contanti da un portafoglio lasciato su una scrivania, e portando profumi e oggetti di alta bigiotteria per un valore complessivo di circa 2000 euro. Sul posto i Carabinieri della stazione di Apice per effettuare i rilievi.Nel capoluogo, invece, in via Delcogliano verso le 3:00 presso un tabacchino ignoti, dopo aver rotto una finestra laterale, sono entrati all’interno ma essendo scattato l’allarme i malviventi sono fuggiti a mani vuote. Sul posto sono giunti gli agenti della Questura di via De Caro che hanno proceduto ad effettuare i rilievi.