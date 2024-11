Sport.quotidiano.net - Ciclismo, alla coppia Pietrini-Gattuso la Scarpirampi

Vernio (Prato), 10 novembre 2024 - Il crinale della Calvana illuminato da una mattinata di sole, ha accolto i partecipanti alle due gare svoltesi in contemporanea sul tracciato da S.Lucia di Prato a S.Quirico di Vernio, ossia la 31^a coppie (un biker e un podista lunga 30 km) e il Trail della Calvana per i runner di km 26. I primi a tagliare il traguardo in Val di Bisenzio nella gara a coppie sono stati Luigie Dariocon l’ottimo tempo di 2h27’16”, mentre il Trail ha laureato vincitore Leonardo Mangino dell’Atletica Calenzano tra gli uomini con il tempo di 2h42’33”, ed Irene Palchetti tra le donne in 2h44’33”. Molta l’animazione presso il circolo Arci Paolo Rossi a S.Lucia zona di ritrovo, e delle due partenze, anticipate da un breve ricordo di Piero Sambrotta promotore insieme a Silvano Melani della gara e di Nedo Coppini, indimenticabile fotografo pratese de La Nazione, presente il delegato allo sport del Comune di Prato Luca Vannucci, mentre all’arrivo era presente Maria Lucarini sindaca di Vernio.