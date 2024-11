Thesocialpost.it - Ballando con le stelle, Luca Barbareschi emoziona con un valzer sul tema del lutto

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Standing ovation per il commovente omaggio alla mamma di Alessandra TripoliUna serata piena di emozione e commozione quella dicon le, dovee la sua partner di ballo, Alessandra Tripoli, hanno portato in scena unispirato aldele della perdita di una persona cara. I due ballerini hanno rappresentato con intensa delicatezza il dolore legato alla scomparsa di una madre, una ferita ancora aperta per Alessandra, che ha perso la propria mamma, Ninfa Leone, lo scorso 16 giugno 2023.L’esibizione è culminata in una standing ovation da parte del pubblico, visibilmente colpito dalla profondità della performance. Anche la conduttrice del programma, Milly Carlucci, non è riuscita a trattenere le lacrime,ta dalletiche toccate e dalla sincera rappresentazione del dolore personale.