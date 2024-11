Liberoquotidiano.it - Von der Leyen: "Draghi e Lagarde illustrano forza strumenti innovativi per Ue"

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

(Agenzia Vista) Budapest, 09 novembre 2024 "Molto impressionante è stato oggi ascoltare Marioe Christine, che hanno descritto l'uso di quegliper migliorare la produttività nell'Unione europea, che portano a più spazio fiscale per i nostri Stati membri. E quindi, un guadagno e non una perdita se si va avanti in questo modo". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der, nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo informale a Budapest. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev