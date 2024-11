Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2024 ore 08:30

DEL 9 NOVEMBREORE 08.20 ARIANNA CAROCCIBEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI MANTIENE SCORREVOLE LA CIRCONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA.QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA.DIAMO UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIEA, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE, CHIUSA VIA DI MALAFEDE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA COLOMBO E VIA MASTROIANNI IN DIREZIONE DELL’OSTIENSE. PREVISTA UNA DEVIAZIONE DI PERCORSO PER LA LINEA BUS 712. IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI LATINAA PONTINIA OGGI SI SVOLGERÀ L’EVENTO DENOMINATO “FESTA D’AUTUNNO”, CON LABORATORI PER BAMBINI, ESIBIZIONI MUSICALI E STAND GASTRONOMICI.