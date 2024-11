Anteprima24.it - Verso Picerno-Benevento, il diggì dei lucani Greco: “In campo con umiltà e senza l’assillo del risultato”

Tempo di lettura: 2 minutiCresce l’attesa aper il match di questo pomeriggio che vedrà i ragazzi di mister Francesco Tomei ospitare ilprimo in classifica. C’è fiducia nelle parole del direttore generale deiVincenzo, certo che la squadra scenderà inin maniera propositiva per provare a mettere in difficoltà la prima della classe: “Mi aspetto – spiega – una bella partita, fra due compagini che cercano di giocare a calcio. Noi abbiamo la nostra mentalità di essere propositivi e offensivi. Allo stesso modo lo è ilche ha una rosa più importante della nostra e con degli under che a mio avviso possono già calcare categorie più importanti. Sarà difficile per noi, ma affronteremo questa garadel. Lo scorso anno ci abbiamo provato: fu una sfida strana dominata da noi per 70 minuti, poi l’abbiamo compromessa in due giri di lancette.