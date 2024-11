Inter-news.it - Ventola: «Dubbi sui cambi di Inzaghi contro l’Arsenal»

Nicolaha mostrato scetticismo rispetto all’utilità deiapportati da Simonenella sfida vinta dall’Interin Champions League.IL GIUDIZIO – Nicolasi è espresso, durante una diretta trasmessa sul canale Twitch “Viva el Futbol“, sulle scelte a partita in corso di Simone. L’ex calciatore nerazzurro si è mostrato piuttostooso circa la correttezza della strategia adottata dal tecnico piacentino, sottolineando un aspetto: «ha scelto di apportare numerosiin Champions perché è più semplice giocarsi lo scudetto. Ma non mi è piaciuto il secondo tempo.ha mostrato un atteggiamento rinunciatario con ifatti per difendere il vantaggio esiguo. Non ho capito questa scelta». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «suidi»)© Inter-News.