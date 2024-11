Ilrestodelcarlino.it - Venerdì di passione sulle strade. Traffico in tilt e smog alle stelle: "Gli autisti dei bus vanno pagati di più"

Prima centinaia di corse saltate nei giorni di Ecomondo, poi lo sciopero del trasporto pubblico locale nella giornata di ieri a lasciare a piedi chi si sposta con i bus. Intanto ilprovocato (anche) dalla fiera impazzava in città e i livelli disalivano al doppio rispetto alla soglia consentita, facendo scattare le limitazioni al. Paradosso vuole che lo sciopero dei bus abbia costretto il Comune a revocare le misure emergenziali contro loimmettendo ancor più auto. Il fatto che da oggi le misure anti-siano state revocate non cambia i fattori per il Comune, che vede la situazione del trasporto pubblico locale molto preoccupante e destinata a peggiorare. "C’è a oggi il rischio fondato di avere sempre meno personale a guidare gli autobus e quindi un servizio sempre più carente", attacca l’assessore Roberta Frisoni.