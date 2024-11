Unlimitednews.it - “Una strategia di azione” contro l’obesità, a Palermo il congresso SIO

(ITALPRESS) – Progettare unadi, questo è il titolo del secondoregionale della Sio, Società Italiana del, che si è svolto aal Marina Convention Center con l’obiettivo di mettere insieme tutti gli attori coinvolti e provare a trovare una soluzione su un fenomeno che – complessivamente – è in aumento, anche se i numeri della Sicilia, secondo gli ultimi dati forniti dall’Istituto Superiore di Sanità, dicono che non è più regione rossa sul fronte obesità. Un piccolo grande traguardo che da un lato conferma la valenza del percorso intrapreso sul fronte sanitario e culturale, dall’altro motiva a perseguire l’obiettivo senza distrazioni perchè comunque la media delle persone affette da sovrappeso ed obesità permane elevata (oltre il 40%). “continua, comunque, ad essere un tema cruciale in Sicilia, dove circa mezzo milione di persone ne soffre, con numeri elevati anche per il sovrappeso – ha affermato Silvio Buscemi, presidente-eletto nazionale della SIO -.