Un grande evento per la fiera di San Crispino

Potenziare l’offerta commerciale e dei pubblici esercizi di San Mauro Pascoli e incrementare gli eventi che pure già comprendono punte di eccellenza come la storicadi Sane il processo del 10 agosto a Villa Torlonia che da anni Confcommercio chiede possa avere un prolungamento con unnotturno dopo le 22 di intrattenimento in centro. Sono i temi approfonditi nell’incontro tra il sindaco Moris Guidi, il presidente di Confcommercio San Mauro Pascoli Raffaele Bernabini, il responsabile territoriale Paolo Vangelista e la vicesindaca Stefania Presti. Ha detto il sindaco Moris Guidi: "Valorizzeremo la piazza con l’apertura del bar sotto il Comune e cercheremo di favorire l’aumento di attività che servono a rendere più attrattiva la nostra città anche per quel che concerne i pubblici esercizi, che sono un biglietto da visita del comune.