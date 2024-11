Ilgiorno.it - Trenta alberi per Luca Marengoni. I genitori: "Ne sarebbe orgoglioso"

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

tra platani, cedri, aceri, faggi, farnie, pini e frassini coloreranno la zona di viale Argonne in memoria di, il quattordicenne che l’8 novembre 2022 ha perso la vita, investito da un tram mentre andava a scuola in bicicletta. Ieri, giorno del secondo anniversario dell’incidente, è stato piantato simbolicamente il primo, affiancato da targa, nell’area verde "inaugurata – ha raccontato su queste pagine Anna Lacangellera, madre del ragazzo – dopo la sua morte. Lui sognava di giocare a ping pong in questi giardinetti". Era ecologista, attento all’ambiente nella quotidianità. La raccolta fondi coordinata da Legambiente Lombardia, per volere e su impulso della famiglia, ha avuto quindi come obiettivo la messa a dimora di: i 30 arriverano negli spazi verdi di viale Argonne, piazzale Susa, piazzale Gorini e nel Parco a ridosso del Museo del Fumetto.