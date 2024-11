Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-11-2024 ore 08:30

LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione riduzione di carreggiata e deviazioni interessano la via del Mare lo siente rispettivamente tra ciglia e Vitinia e tra Vitinia e Lido di Ostia inevitabili ripercussioni per ilpossibili disagi al trasporto ferroviario al bivio di Settebagni nel nodo diper lavori fino a domani 10 novembre per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it età Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità