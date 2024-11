Ilrestodelcarlino.it - Terra del Sole ricorda Sergio Landi. Due giorni nel nome dello scultore

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Duededicati al ricordo di unsolano amatissimo e mai dimenticato, virtuoso nell’usoscalpello e persona dal cuore grande. Oggi dalle 17 alle 18.30 il Palazzo pretorio didelospiterà la presentazione del catalogo, mentre domani dalle 10 alle 17 nell’edificio rinascimentale sarà possibile ammirare alcune opere dell’artista. "Un uomo straordinario nella sua normalità" per mutuare le parole utilizzate nel catalogo curato da Paola Saiani, Lena Papadaki e dall’adorata figlia Marzia, che con amore e tenacia cerca "di preservare il ricordo del padre andando alla ricerca degli aneddoti che chissà quante volte avrà ascoltato e che sembrano un baluardo imprescindibile a cui aggrapparsi", spinta dal desiderio di mantenere in vita l’artista ma altresì l’uomo affinché la memoria non si affievolisca.