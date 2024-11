Sport.quotidiano.net - Spal, tra le ipotesi c’è un ritorno al 4-3-3. Alla ricerca di equilibri, Dossena cambia?

Sono giorni di lavoro e riflessione per mister, che in cuor suo sa perfettamente quale peso specifico rivestano le prossime due partite contro Pineto e Legnago Salus. Con un punto all’attivo nelle ultime cinque giornate, laè sprofondata in penultima posizione. Ed esiste il rischio concreto che domani i biancazzurri scendano in campo da ultimi della classe (il Legnago Salus, attualmente a -1 da Antenucci e compagni, oggi fa visitaLucchese). Sono giorni di lavoro con la squadra, sulla quale sta cercando di intervenire anche a livello psicologico, e riflessione assieme a dirigenti e collaboratori per individuare la strada giusta per uscire dal tunnel. Il tecnico sta ragionando anche sull’opportunità dire assetto con gli abruzzesi, un po’ per l’emergenza che gli impedirà di avere a disposizione diverse pedine importanti ma anche perché il 3-5-2 ha fornito maggioreo e solidità senza però portare gli effetti sperati.