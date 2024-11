Zonawrestling.net - SmackDown 08.11.2024 La Bloodline si riunisce

Benvenuti al report di, in diretta dal KeyBank Center di Buffalo, New York. Una serata importante dopo Crown Jewel, con la situazione dellada risolvere e diverse questioni in sospeso dopo il ppv in Arabia Saudita.Sono tornati quei bei vecchi tempi della telenovela della. Roman Reigns e Jimmy Uso entrano per primi e non appena Roman alza il microfono viene interrotto dall’arrivo di Jey Uso. Jey chiede solennemente una possibilità di essere ascoltato. Arriva Sami Zayn. Sami chiarisce che il calcio a Crown Jewel non era intenzionale e che era lì per Jey. Spiega che è passato molto tempo dall’ultima volta che lui e Roman sono stati sul ring insieme e che quando si sono ritrovati tutti a Crown Jewel, anche se per un attimo, è stato speciale. Parla di come quel periodo nellasia stato importante per lui e nota che Roman è ancora lì ad ascoltarlo.