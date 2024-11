Lanazione.it - “Sicurezza per le aziende orafe diventi una priorità per il governo: il PD chiede interventi immediati e stop a spese inutili all’estero”

Arezzo, 9 novembre 2024 – Ceccarelli e De Robertis Consiglieri PD “per leunaper il: il PD”. “Basta propaganda sulla. Invece che spendere soldi in Albania ilrafforzi laper i cittadini qui in Italia. Per ledel comparto produttivo della Provincia di Arezzo è una vera emergenza che non può essere rimandata.” Con queste parole i Consiglieri Pd Vincenzo Ceccarelli e Lucia de Robertis, intervengono nuovamente, anche a seguito dei recenti fatti di cronaca avvenuti a danno didel comprensorio di Arezzo per ribadire l’urgenza diche emerge dai territori e alla quale ilnon sta dando risposte. “La tutela e ladel settore orafo è fondamentale per l’economia di Arezzo e di tutta la provincia.