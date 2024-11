Sport.quotidiano.net - Sangio, Nannini alza il tiro

Ducciosuona la carica. Il ventunenne centrocampista, insignito del ruolo di capitano da inizio stagione, sprona il gruppo a rire la testa dopo la sconfitta nel derby di domenica e la qualificazione ottenuta, mercoledì scorso, in Coppa Italia, con il Figline che ha permesso, se non altro, di poter preparare con un pizzico in più di morale la trasferta in programma domani a Orvieto. Ed è proprio su questo aspetto che ritorna per un attimo lo stesso giocatore: "Sappiamo tutti che quando perdi gare come quelle di domenica devi, in un modo o nell’altro, rire subito la testa perché i tifosi giustamente attendono un riscatto. Il passaggio del turno in Coppa Italia ha fatto sicuramente bene al morale di tutti noi, serviva proprio perché ci aspetta una gara davvero tosta ma che vogliamo affrontare con la rabbia dei giorni migliori".