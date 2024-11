Oasport.it - Rugby, Vicenza espugna Reggio Emilia, vittorie di Rovigo e Viadana in Coppa Italia

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Si è disputata oggi la terza giornata delladie dopo l’anticipo di ieri, con il derbyno tra Colorno e Piacenza, erano tre le sfide in programma. Nel girone 1, quello di Colorno e Piacenza, si è giocato Valo, mentre nel girone 2 le sfide in programma erano-Fiamme Oro e Lazio-. Ecco come è andata.Nell’anticipo del venerdì sera il Colorno supera i Lyons Piacenza per 28-21, in un match molto nervoso, che alla fine ha visto sventolare sette cartellini, tre dei quali rossi. Primo tempo equilibrato, chiuso in parità sul 7-7, poi nella ripresa l’espulsione di Cocchiaro cambia l’inerzia del match, e due mete di Corona lanciano i padroni di casa che allungano sino al 28-7 prima che due mete a tempo scaduto diano ai Lyons il bonus difensivo.