Oasport.it - Pattinaggio artistico: Kaori Sakamoto trionfa all’NHK Trophy 2024. Benissimo Gutmann

Si conclude con una tripletta giapponese l’NHK, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix-2025 diandata in scena questo weekend a Tokyo, precisamente presso un gremitissimo Yoyogi National Stadium 1st Gymnasium. Nella specialità individuale femminilehato nella gara femminile, seguita dalla rivelazione Mone Chiba e da Yuna Akoi.Libero superbo quello della Campionessa del Mondo in carica che, da leggenda qual è, non ha minimamente sentito la pressione dell’impeccabile compagna di squadra Mone Chiba. Sulle note frizzanti del musical “Chicago“, un mood totalmente diverso dal tango dello short, la padrona di casa ha messo sul piatto una prestazione eccezionale, aperta dal piatto forte della casa, il doppio axel, e proseguita con l’esecuzione di sette salti tripli, tutti inseriti all’interno di una trama coreografica curata sotto ogni minimo dettaglio, sempre a tempo con gli accenti musicali.