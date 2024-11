Ilgiorno.it - Palloncini bianchi volano in cielo. I bimbi di Rozzano: "Grazie sindaco"

La città questa mattina si appresta a dare l’ultimo saluto alGianni Ferretti De Luca, 60 anni, esponente di Forza Italia, deceduto mercoledì mattina in ospedale per un attacco cardiaco. I funerali si terranno nella chiesa di Sant’Angelo in via Don Angelo Lonni alle 10.30. Per l’occasione è stato sospeso il mercato comunale che si tiene il sabato proprio in piazza Foglia. Questo per consentire a chi parteciperà alla funzione funebre di trovare parcheggio vicino alla chiesa e di seguire il feretro che presumibilmente sarà trasportato dalla camera ardente che si trova nella sala del municipio difino alla chiesa stessa. Ieri tanta gente si è recata alla camera ardente. La giornata fredda dal clima invernale è stata riscaldata dall’amore che centinaia di rozzanesi hanno dimostrato verso ilGianni Ferretti.