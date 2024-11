Lettera43.it - Niente baci in Giappone, Toyota nei guai e il primo satellite di legno: news dall’Oriente

Vi ricordate quando avete dato il vostroo? Molto probabilmente eravate adolescenti e andavate ancora a scuola. Sembrerà un aspetto di poco conto, ma instanno prendendo sul serio questa faccenda. All’ombra del monte Fuji, infatti, i ragazzi appartenenti alla fascia di età compresa tra i 15 e i 18 anni hanno smesso diarsi. Non solo: i dati contenuti nell’ultimo studio realizzato dalla Japanese Association for Sex Education (Jase), e relativo all’anno accademico 2023, hanno fotografato un generale e diffuso allontanamento dei giovani nipponici dall’«attività sessuale fisica». Sui 12.562 ragazzi di scuole medie, superiori e università intervistati, soltanto uno studente su cinque (il 22,8 per cento, rispetto al 13,6 per cento del 2017, anno della precedente indagine) e poco più di una studentessa su quattro (27,5 per cento, era l’11,1 per cento sei anni prima) hanno riferito di aver dato il loroo a qualcuno.